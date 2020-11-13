В Талллинне водитель без прав сбил на тротуаре женщину и 5-летнего ребенка

ДТП произошло в четверг в 7:37 в жилой зоне у дома по адресу Теэстузе, 95, где 23-летний молодой человек без водительских прав на автомобиле Mazda 6 наехал на двигавшийся по тротуару электросамокат, которым управляла 31-летняя женщина.

С места происшествия доставили в Таллиннскую детскую больницу пассажира электросамоката, 5-летнего мальчика.

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