13.11.2020, 09:46
В Талллинне водитель без прав сбил на тротуаре женщину и 5-летнего ребенка(23)
В Таллинне попал в больницу 5-летний мальчик, который упал с электросамоката.
В Таллинне попал в больницу 5-летний мальчик, который упал с электросамоката.
ДТП произошло в четверг в 7:37 в жилой зоне у дома по адресу Теэстузе, 95, где 23-летний молодой человек без водительских прав на автомобиле Mazda 6 наехал на двигавшийся по тротуару электросамокат, которым управляла 31-летняя женщина.
С места происшествия доставили в Таллиннскую детскую больницу пассажира электросамоката, 5-летнего мальчика.
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