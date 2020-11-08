В таллиннском трамвае один мужчина угрожал другому ножом, а потом сбежал

Читатель Delfi описал, что нож был у мужчины в возрасте примерно 20 лет. Он угрожал мужчине значительно старше себя. На остановке "Хобуяама" молодой человек сошел с трамвая и пустился бежать.

Полевой руководитель Кесклиннаского отделения полиции Вадим Куперштейн подтвердил Delfi, что вчера около 21 часа полиция получила сообщение, что в Таллинне на Нарвском шоссе в общественном транспорте возник конфликт между двумя пассажирами. "Отреагировавшие на сообщение полицейские выяснили на месте происшествия, что, по первоначальной информации, одна из сторон конфликта также угрожала другой ножом и затем вышла из общественного транспорта. В ходе случившегося никто не пострадал".

Более точные обстоятельства выясняются.