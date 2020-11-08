В таллиннском трамвае один мужчина угрожал другому ножом, а потом сбежал
Вчера вечером в центре Таллинна молодой человек размахивал ножом в трамвае. К счастью, никто не пострадал.
Вчера вечером в центре Таллинна молодой человек размахивал ножом в трамвае. К счастью, никто не пострадал.
Читатель Delfi описал, что нож был у мужчины в возрасте примерно 20 лет. Он угрожал мужчине значительно старше себя. На остановке "Хобуяама" молодой человек сошел с трамвая и пустился бежать.
Полевой руководитель Кесклиннаского отделения полиции Вадим Куперштейн подтвердил Delfi, что вчера около 21 часа полиция получила сообщение, что в Таллинне на Нарвском шоссе в общественном транспорте возник конфликт между двумя пассажирами. "Отреагировавшие на сообщение полицейские выяснили на месте происшествия, что, по первоначальной информации, одна из сторон конфликта также угрожала другой ножом и затем вышла из общественного транспорта. В ходе случившегося никто не пострадал".
Более точные обстоятельства выясняются.
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