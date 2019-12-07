В таллиннском торговом центре агрессивный мужчина напал с ножом на кассира

Вчера клиент столичного торгового центра на Таммсааре теэ напал с ножом на кассира, который отказался продать алкоголь. В результате инцидента агрессивный покупатель нанес продавцу рану на руке.
Вчера, 6 декабря, в торговый центр на улице Таммсааре в Таллинне был вызван наряд полиции.
Полицейский патруль установил, что кассир отказался продавать алкоголь 61-летнему мужчине. Согласно внутренним правилам, магазин может отказать в продаже алкоголя людям, которые находятся в нетрезвом состоянии.
Мужчина разозлился, а затем вынул из кармана нож и напал на кассира. На помощь пришли посетитель магазина и охранники торгового центра. Злоумышленника задержали.
Для выяснения обстоятельств происшествия Пыхьяская префектура возбудила уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка. Покупатель находится под стражей в качестве подозреваемого.
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