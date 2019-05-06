В Таллиннском порту в воде обнаружен труп гражданина Финляндии

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Tallinna sadamast leiti mehe surnukeha. Foto: Tiit Blaat

В понедельник в 6:30 утра полиция получила сообщение о трупе в Таллиннском порту, рядом с D-терминалом.