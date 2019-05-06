06.05.2019, 14:15

В Таллиннском порту в воде обнаружен труп гражданина Финляндии


rus.delfi.ee
EST
Tallinna sadamast leiti mehe surnukeha.
Tallinna sadamast leiti mehe surnukeha. Foto: Tiit Blaat

В понедельник в 6:30 утра полиция получила сообщение о трупе в Таллиннском порту, рядом с D-терминалом.

Полиция сообщает, что погибшим является 50-летний гражданин Финляндии. На теле отсутствовали признаки насилия.

Читайте также: