06.05.2019, 14:15
В Таллиннском порту в воде обнаружен труп гражданина Финляндии
В понедельник в 6:30 утра полиция получила сообщение о трупе в Таллиннском порту, рядом с D-терминалом.
В понедельник в 6:30 утра полиция получила сообщение о трупе в Таллиннском порту, рядом с D-терминалом.
Полиция сообщает, что погибшим является 50-летний гражданин Финляндии. На теле отсутствовали признаки насилия.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.