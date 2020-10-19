19.10.2020, 16:44
В таллиннском общественном транспорте пьяная женщина напала на девочку
17 октября в полицию сообщили, что в общественном транспорте, двигавшемся по улице Ахтри в центре Таллинна, 30-летняя женщина с детьми беспокоила других пассажиров.
Женщина также напала на незнакомую несовершеннолетнюю девочку.
Полиция задержала 30-летнюю женщину, у нее также зафиксировали алкогольное опьянение.
Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе делопроизводства.
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