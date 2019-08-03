03.08.2019, 08:15
В таллиннском городском автобусе получили травмы маленькая девочка и пожилая женщина
В пятницу во второй половине дня в автобусе Volvo одного из таллиннских городских маршрутов пострадали два пассажира.
В пятницу во второй половине дня в автобусе Volvo одного из таллиннских городских маршрутов пострадали два пассажира.
В 15.31 у дома номер 101 по Эхитаяте теэ автобусу пришлось резко затормозить, чтобы избежать столкновения с автомобилем. Двое пассажиров - 3-летняя девочка и 71-летняя женщина - получили травмы.
Скорая помощь оказала женщине первую помощь на месте, а девочку пришлось доставить в больницу.
За рулем автобуса находилась 52-летняя женщина.
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