09.08.2019, 07:43
В Таллиннском аэропорту умер прилетевший из Киева пассажир
Вчера вечером в Таллиннском аэропорту умер прилетевший в страну киевским рейсом мужчина 67 лет.
Вчера вечером в Таллиннском аэропорту умер прилетевший в страну киевским рейсом мужчина 67 лет.
В четверг около 21 часа из Таллиннского аэропорта в центр тревоги поступило сообщение о том, что в зоне погранконтроля стало плохо гражданину Украины.
Прибывшие на место медики и спасатели пытались реанимировать 67-летнего мужчину, однако безрезультатно.
У мужчины имелся эстонский вид на жительство. Близкие мужчины проживают в Эстонии.
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