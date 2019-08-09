09.08.2019, 07:43

В Таллиннском аэропорту умер прилетевший из Киева пассажир


rus.delfi.ee
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Lennujaam
Foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

Вчера вечером в Таллиннском аэропорту умер прилетевший в страну киевским рейсом мужчина 67 лет.

В четверг около 21 часа из Таллиннского аэропорта в центр тревоги поступило сообщение о том, что в зоне погранконтроля стало плохо гражданину Украины.

Прибывшие на место медики и спасатели пытались реанимировать 67-летнего мужчину, однако безрезультатно.

У мужчины имелся эстонский вид на жительство. Близкие мужчины проживают в Эстонии.

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