В Таллиннском аэропорту умер прилетевший из Киева пассажир

В четверг около 21 часа из Таллиннского аэропорта в центр тревоги поступило сообщение о том, что в зоне погранконтроля стало плохо гражданину Украины.

Прибывшие на место медики и спасатели пытались реанимировать 67-летнего мужчину, однако безрезультатно.

У мужчины имелся эстонский вид на жительство. Близкие мужчины проживают в Эстонии.