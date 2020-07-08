В Таллиннской тюрьме расследуют дело по подозрению во взяточничестве
Таллиннская тюрьма получила в конце июня сообщение о том, что одно находящегося под криминальным надзором лицо подозревают в даче взятки.
Таллиннская тюрьма получила в конце июня сообщение о том, что одно находящегося под криминальным надзором лицо подозревают в даче взятки.
Пресс-секретарь Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ в разговоре с Delfi не пожелала уточнить, находится ли под подозрением во взяточничестве и другая сторона, то есть лицо, которое могло принять взятку.
Пыхьяская прокуратура тоже вдаваться в детали не пожелала.
"В ходе расследования будет проверено подозрение в даче взятки со стороны находящегося под криминальным надзором, но подробности следствия мы сейчас открывать не будем", - сказал представитель прокуратуры.
Эстонские тюрьмы находятся в ведении Министерства юстиции.
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