В таллиннских автобусах из-за резкого торможения пострадали два человека

Первый инцидент произошел в 08:46 возле Петербури теэ, 13, где 60-летний водитель Scania K310 из-за неожиданно затормозившего перед ним автомобиля был также вынужден резко затормозить, в результате чего 65-летняя пассажирка автобуса упала. Прибывшие на место медики отвезли женщину в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Второй случай произошел в 10:24 на перекрестке Тарту мнт и улицы Якобсони, где во избежание столкновения с находящимся впереди автомобилем 51-летний водитель автобуса Irisbuss Crossway резко затормозил, в результате чего в салоне упал 68-летний пассажир. Скорая доставила его в Ида-Таллиннсую центральную больницу.