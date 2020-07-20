В Таллинне женщина ударила ножом супруга

По данным полиции, происшествия произошло на Палдиском шоссе. 39-летняя женщина ударила ножом своего мужа, 30-летнего мужчину и нанесла тем самым ему телесное повреждение.

Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой. Для выяснения всех обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело.