20.07.2020, 21:01

В Таллинне женщина ударила ножом супруга


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В Таллинне женщина ударила ножом супруга
Foto: Madis Veltman

В субботу столичная полиция получила сообщение об инциденте в Пыхья-Таллинне, где женщина ударила своего мужа.

По данным полиции, происшествия произошло на Палдиском шоссе. 39-летняя женщина ударила ножом своего мужа, 30-летнего мужчину и нанесла тем самым ему телесное повреждение.

Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой. Для выяснения всех обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело.

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