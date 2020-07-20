20.07.2020, 21:01
В Таллинне женщина ударила ножом супруга
В субботу столичная полиция получила сообщение об инциденте в Пыхья-Таллинне, где женщина ударила своего мужа.
В субботу столичная полиция получила сообщение об инциденте в Пыхья-Таллинне, где женщина ударила своего мужа.
По данным полиции, происшествия произошло на Палдиском шоссе. 39-летняя женщина ударила ножом своего мужа, 30-летнего мужчину и нанесла тем самым ему телесное повреждение.
Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой. Для выяснения всех обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело.
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