В Таллинне зарезали 35-летнего мужчину

Руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес рассказал, что сообщение о возможном преступлении в Таллинне в квартире дома на улице Уус-Малева в Центр тревоги поступило в 21:25.

Прибывший на место наряд полиции обнаружил в многоквартирном доме 35-летнего мужчину в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями. Пострадавшего скорая доставила в больницу. В качестве подозреваемого на месте задержан 55-летний мужчина.

«Травмы мужчины были настолько серьезными, что он скончался в больнице", - сказал Варес.

Точные обстоятельства происшествия выясняются, возбужденно уголовное дело. Известно, что мужчины были знакомы друг с другом, но каков был ход развития событий в тот вечер, выяснится в ходе следствия.