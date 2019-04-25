В Таллинне задержали украинца и румына, воровавших в Финляндии и Швеции лодочные моторы

Полиция Финляндии сообщила, что в среду утром из Эспо было украдено судовое навигационное устройство и прочее снаряжение для катера общей стоимостью 25 тысяч евро. Полицейские Ляэне-Уусимаа обнаружили, что воры проникли через металлическое ограждение, на месте преступления были найдены также инструменты, которыми они пользовались. Злоумышленники также попали в поле зрения камер наблюдения, когда перегружали "товар" из лодочного сарая в свой фургон.

Из сообщения эстонской полиции следует, что сотрудники таллиннского пограничного кордона провели в столичном порту Ванасадам проверку автомобиля Mercedes-Benz Sprinter с регистрационными знаками Польской республики, которым управлял 34-летний гражданин Румынии, и зарегистрированного в Финляндии автомобиля Opel Vivaro, за рулем которого был 34-летний гражданин Украины.