В Таллинне задержали украинца и румына, воровавших в Финляндии и Швеции лодочные моторы

В среду сотрудники Таллиннского пограничного кордона задержали в порту Ванасадам два автомобиля, на которых через Финский залив перевозили семь украденных лодочных моторов.
Полиция Финляндии сообщила, что в среду утром из Эспо было украдено судовое навигационное устройство и прочее снаряжение для катера общей стоимостью 25 тысяч евро. Полицейские Ляэне-Уусимаа обнаружили, что воры проникли через металлическое ограждение, на месте преступления были найдены также инструменты, которыми они пользовались. Злоумышленники также попали в поле зрения камер наблюдения, когда перегружали "товар" из лодочного сарая в свой фургон.
Из сообщения эстонской полиции следует, что сотрудники таллиннского пограничного кордона провели в столичном порту Ванасадам проверку автомобиля Mercedes-Benz Sprinter с регистрационными знаками Польской республики, которым управлял 34-летний гражданин Румынии, и зарегистрированного в Финляндии автомобиля Opel Vivaro, за рулем которого был 34-летний гражданин Украины.
Теперь выяснилось, что украденный в Эспоо двигатель — не единственный лодочный мотор, который стал объектом деятельности этих самых воров. Пограничники обнаружили в фургонах еще 7 двигателей, украденных в Финляндии и Швеции. Мужчины были задержаны и содержатся на территории Эстонии, хотя финские власти уже подали ходатайство о том, чтобы делопроизводство было передано в их распоряжение.