В Таллинне водитель BMW сбил пьяного пешехода и скрылся

В 17:07 произошла авария возле Вильянди мнт, 2 в Пыльтсамаа, где 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал с велосипеда. Прибывшие на место медики оказали мужчине первую помощь и доставили домой.

В 18:08 неизвестный на легковом автомобиле BMW на перекрестке улиц Веэренни и Херне в Таллинне сбил на оснащенном светофором пешеходном переходе 37-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Как автомобиль, так и сам пешеход покинули место происшествия, однако позже пешеходу вызвали скорую помощь, которая доставила его в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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