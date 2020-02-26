В Таллинне вновь появился лжемясник. Полиция призывает людей не терять бдительности!

Последнее сообщение было из района Юлемисте, где лжемясник использовал вышеприведенную схему.

Полиция призывает людей не терять бдительность и не доверять незнакомцам, которые предлагают вам сельскохозяйственную продукцию (яйца, мясо, картофель и т. д.) по выгодной цене.

Оплату следует производить только тогда, когда заказанный товар доставлен. Не стесняйтесь спрашивать ID-карту продавца, если у вас есть какие-либо подозрения, и обязательно сообщите своему непосредственному руководителю или сотруднику службы безопасности, когда вы увидите незнакомца, перемещающегося по вашей .

Полиция просит учреждения и компании не допускать по соображениям безопасности посторонних лиц в свои помещения . Таким образом, вы защитите имущество вашей компании и интересы ваших сотрудников.

Напомним, что в январе 2019 года в Эстонии уже были зафиксированы случаи, когда мужчина предлагал людям в различных регионах страны мясо, брал предоплату, а затем пропадал.

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