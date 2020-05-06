06.05.2020, 14:43

В Таллинне вместе с ребенком пропала 29-летняя Екатерина. Женщина может нуждаться в посторонней помощи

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В Таллинне вместе с ребенком пропала 29-летняя Екатерина. Женщина может нуждаться в посторонней помощи
PPA

Полиция просит помощи в поисках 29-летней Екатерины и ее одномесячного сына. В последний раз Екатерину видели вчера в Ласнамяэ.

Женщина ушла 5 мая в полдень из медицинского учреждения в Мустамяэ. Скорее всего с ней находится и ее ребенок. Екатерина может нуждаться в посторонней помощи.

Полиция проверила место жительства Екатерины и другие возможные адреса, но пока ее местонахождение установить не удалось.

Просим всех, кто видел эту женщину, незамедлительно позвонить на номер 112.

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