06.05.2020, 14:43
В Таллинне вместе с ребенком пропала 29-летняя Екатерина. Женщина может нуждаться в посторонней помощи(5)
Полиция просит помощи в поисках 29-летней Екатерины и ее одномесячного сына. В последний раз Екатерину видели вчера в Ласнамяэ.
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