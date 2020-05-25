В Таллинне велосипедист сбил четырехлетнего мальчика

Вчера в Таллинне велосипедист сбил маленького мальчика.
Авария произошла в 16:38 возле Вана-Пярну мнт, 23 в Таллинне, где на пешеходно-велосипедной дорожке 44-летний мужчина на велосипеде сбил пешехода, четырехлетнего мальчика.
Как сообщает пресс-служба полиции, мальчика доставили в Таллиннускую детскую больницу.
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