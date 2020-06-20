В Таллинне в аварии погиб мотоциклист

Сегодня вечером на Рандвере теэ в Таллинне столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Мотоциклист в результате аварии погиб.
Центр тревоги получил сообщение об аварии в 19:09. В результате столкновения мотоциклист получил такие тяжелые травмы, что скончался на месте.
На месте работает полиция.
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