05.06.2020, 09:00
В Таллинне угнали автомобиль, который выставлялся в Финляндии на аукцион за 1 евро
По сообщению полиции, вчера в Таллинне был угнан автомобиль Volkswagen Passat с финскими номерами. Та же самая машина осенью была выставлена в Финляндии на аукцион за 1 евро.
Черный Passat 2006 года имеет регистрационный номер YHA685. В середине марта в результате длившегося четыре дня интернет-аукциона транспортное средство было продано за 1495 евро.
По данным сайта, на котором проводился аукцион, пробег авто составлял 439 000 км.
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