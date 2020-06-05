05.06.2020, 09:00

В Таллинне угнали автомобиль, который выставлялся в Финляндии на аукцион за 1 евро


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В Таллинне угнали автомобиль, который выставлялся в Финляндии на аукцион за 1 евро
Foto: Eurolla.fi

По сообщению полиции, вчера в Таллинне был угнан автомобиль Volkswagen Passat с финскими номерами. Та же самая машина осенью была выставлена в Финляндии на аукцион за 1 евро.

Черный Passat 2006 года имеет регистрационный номер YHA685. В середине марта в результате длившегося четыре дня интернет-аукциона транспортное средство было продано за 1495 евро.

По данным сайта, на котором проводился аукцион, пробег авто составлял 439 000 км.

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