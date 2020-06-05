05.06.2020, 09:00
В Таллинне угнали автомобиль, который выставлялся в Финляндии на аукцион за 1 евро
По сообщению полиции, вчера в Таллинне был угнан автомобиль Volkswagen Passat с финскими номерами. Та же самая машина осенью была выставлена в Финляндии на аукцион за 1 евро.
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