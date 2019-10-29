29.10.2019, 11:30
В Таллинне столкнулись два авто. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый
Вчера в Таллинне произошла авария с участием двух автомобилей.
Вчера в Таллинне произошла авария с участием двух автомобилей.
По имеющимся данным, в 09:18 на перекрестке улиц Сыле и Паавли легковой автомобиль Škoda Octavia под управлением 24-летнего мужчины столкнулся с легковым автомобилем Opel Corsa, которым управлял 91-летний мужчина.
Оба водителя утверждают, что ехали на разрешающий свет светофора. Точные обстоятельства выясняются.
Полиция просит всех, кто видел эту аварию, позвонить по номеру 612 3000 или написать на pohja.lmt@politsei.ee.
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