В Таллинне спешивший на вызов полицейский автомобиль попал в аварию

Вчера в столичном районе Мустамяэ спешивший на вызов полицейский автомобиль попал в аварию.
Авария произошла 25 августа в 15:31 возле Кадака теэ, 44 в Таллинне, где перед полицейским автомобилем Škoda Superb с включенными сиреной и проблесковым маячком под управлением 32-летнего мужчины с полосы встречного движения выехал легковой автомобиль Volkswagen Multivan под управлением 40-летнего мужчины. Во избежание столкновения водитель Škoda съехал с дороги вправо, в результате чего транспортное средство проехало через полосу озеленения и врезалось в припаркованные автомобили.
Водитель Škoda и пассажир — 29-летний мужчина — была доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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