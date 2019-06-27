В Таллинне разъяренный водитель напал на выписавшего ему штраф контролера

rus.delfi.ee EST 18

Pilt on illustratiivne Foto: Andres Putting

26 июня в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Таммсааре теэ в столичном районе Кристийне произошел конфликт между водителем и контролером, который выписал ему штраф за парковку.