В Таллинне пьяный водитель совершил три аварии

В 13:38 полиции сообщили о ДТП около дома номер 61 на улице Теллискиви. Автомобиль Opel Astra, за рулем которого был 62-летний употреблявший алкоголь мужчина, въехал сзади в автомобиль Subaru XV, которым управлял 57-летний мужчина, пишет RusERR. Водитель на Opel уехал с места происшествия и на перекрестке улиц Теллискиви и Ристику въехал сзади в остановившийся перед ним автомобиль Toyota Prius, за рулем которого был 34-летний мужчина.

До этих двух ДТП Opel въехал в припаркованный около дома номер 9 на улице Коцебу Saab 9-5.

В ДТП пострадал водитель Subaru, его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.