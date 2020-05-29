В Таллинне пьяный водитель совершил три аварии
В Таллинне в четверг днем по вине пьяного водителя произошло три ДТП.
В Таллинне в четверг днем по вине пьяного водителя произошло три ДТП.
В 13:38 полиции сообщили о ДТП около дома номер 61 на улице Теллискиви. Автомобиль Opel Astra, за рулем которого был 62-летний употреблявший алкоголь мужчина, въехал сзади в автомобиль Subaru XV, которым управлял 57-летний мужчина, пишет RusERR. Водитель на Opel уехал с места происшествия и на перекрестке улиц Теллискиви и Ристику въехал сзади в остановившийся перед ним автомобиль Toyota Prius, за рулем которого был 34-летний мужчина.
До этих двух ДТП Opel въехал в припаркованный около дома номер 9 на улице Коцебу Saab 9-5.
В ДТП пострадал водитель Subaru, его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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