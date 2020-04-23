23.04.2020, 07:21
В Таллинне пьяный велосипедист врезался в ограничитель и оказался в больнице(2)
Сегодня ночью в Таллинне произошла авария с участием велосипедиста.
Сегодня ночью в Таллинне произошла авария с участием велосипедиста.
ДТП произошло в ночь на 23 апреля, в 00:14 возле Сыле, 40, где двигавшийся на велосипеде по тротуару 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения врезался в бетонную полусферу-ограничитель и упал.
Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Точные обстоятельства выясняются.
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