В Таллинне пьяный велосипедист врезался в ограничитель и оказался в больнице

ДТП произошло в ночь на 23 апреля, в 00:14 возле Сыле, 40, где двигавшийся на велосипеде по тротуару 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения врезался в бетонную полусферу-ограничитель и упал.

Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Точные обстоятельства выясняются.

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