14.10.2019, 21:14

В Таллинне произошло ограбление на борту парома

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rus.delfi.ee
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Uues politsei vormirõivad
Uues politsei vormirõivadFoto: Madis Veltman

В воскресенье полиции сообщили, что в Таллинне на борту пассажирского теплохода, обслуживающего линию Таллинн — Хельсинки, совершено ограбление.

По данным полиции, 22-летний молодой человек взял в расположенном на судне магазине бутылку водки и пытался покинуть магазин, не расплатившись.

Пытаясь выйти из магазина, молодой человек толкнул, а затем ударил пытавшегося задержать его продавца, в результате чего тот упал и получил травмы.

На место инцидента подоспел сотрудник службы охраны, который задержал нарушителя и передал его полиции.

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