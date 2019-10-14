В Таллинне произошло ограбление на борту парома

По данным полиции, 22-летний молодой человек взял в расположенном на судне магазине бутылку водки и пытался покинуть магазин, не расплатившись.

Пытаясь выйти из магазина, молодой человек толкнул, а затем ударил пытавшегося задержать его продавца, в результате чего тот упал и получил травмы.

На место инцидента подоспел сотрудник службы охраны, который задержал нарушителя и передал его полиции.