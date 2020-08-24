В Таллинне произошло несколько жестоких нападений: одного пострадавшего избили битой, другому угрожали ножом

21 августа таллиннская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения в Мустамяэ. На улице Айанди нетрезвый 38-летний мужчина ударил битой по голове 21-летнего мужчину, причинив пострадавшему телесные повреждения. Нападавший также разбил у автомобиля потерпевшего правую фару. Полиция задержала разбушевавшегося мужчину.

21 августа полиции сообщили, что в Хааберсти на улице Кыргепинге трое мужчин напали на 22-летнего молодого человека и отняли у него личные вещи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

22 августа в том же районе (Хааберсти) на Ыйсмяэ теэ 34-летний мужчина ногами и руками избивал другого, при этом угрожая ножом пытавшемуся вмешаться в избиение мужчине. Полиция задержала 34-летнего мужчину, все обстоятельства случившегося выяснит следствие.

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