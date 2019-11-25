25.11.2019, 08:50
В Таллинне произошел пожар в квартирном доме, 12 человек были эвакуированы
25 ноября в 03:18 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в жилом доме на улице Роо в Пыхья-Таллинне.
25 ноября в 03:18 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в жилом доме на улице Роо в Пыхья-Таллинне.
Когда спасатели прибыли на место, то у двухэтажного деревянного дома горели чердачный этаж и перекрытие. Из дома были эвакуированы 12 человек, никто не пострадал.
Возгорание было быстро взято под контроль и большая часть жильцов смогла вернуться в квартиры.
Пожар был окончательно ликвидирован в 05:35. Точные причины возгорания выяснит следствие.
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