В Таллинне произошел пожар в квартирном доме, 12 человек были эвакуированы

Когда спасатели прибыли на место, то у двухэтажного деревянного дома горели чердачный этаж и перекрытие. Из дома были эвакуированы 12 человек, никто не пострадал.

Возгорание было быстро взято под контроль и большая часть жильцов смогла вернуться в квартиры.

Пожар был окончательно ликвидирован в 05:35. Точные причины возгорания выяснит следствие.