25.07.2020, 09:46

В Таллинне пожилая автоледи врезалась на проезжей части в столб: две пенсионерки в больнице


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Narva maantee valgustus
Фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Вчера в Таллинне произошло ДТП в результате которого пострадали две пожилые женщины.

Сообщение об аварии в Таллинне рядом с домом по адресу ул. Метса, 81, в полицию поступило в 13:55.

80-летняя женщина, находясь за рулем Nissan Micra, на проезжей части врезалась в осветительный столб. Находившихся в салоне машины двух женщин 74 и 77 лет доставили в больницу.

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