В Таллинне пожилая автоледи врезалась на проезжей части в столб: две пенсионерки в больнице

Сообщение об аварии в Таллинне рядом с домом по адресу ул. Метса, 81, в полицию поступило в 13:55.

80-летняя женщина, находясь за рулем Nissan Micra, на проезжей части врезалась в осветительный столб. Находившихся в салоне машины двух женщин 74 и 77 лет доставили в больницу.