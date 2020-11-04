04.11.2020, 13:43
В Таллинне попали под машину два человека на электросамокате. Они пересекали дорогу в неположенном месте(1)
Одного 16-летнего молодого человека доставили в больницу.
Одного 16-летнего молодого человека доставили в больницу.
В 11:01 сообщили, что в Таллинне у дома по адресу Пярну мнт, 48 два молодых человека, которые пересекали проезжую часть на электросамокате, были сбиты автомобилем Peugeot. Одного 16-летнего молодого человека доставили в больницу, сообщила полиция.
Молодые люди пересекали проезжую часть в месте, которое не предназначено для этого.
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