В Таллинне попали под машину два человека на электросамокате. Они пересекали дорогу в неположенном месте

В 11:01 сообщили, что в Таллинне у дома по адресу Пярну мнт, 48 два молодых человека, которые пересекали проезжую часть на электросамокате, были сбиты автомобилем Peugeot. Одного 16-летнего молодого человека доставили в больницу, сообщила полиция.

Молодые люди пересекали проезжую часть в месте, которое не предназначено для этого.

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