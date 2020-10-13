В Таллинне попала под машину женщина с детской коляской

ДТП произошло в понедельник в 11:26 в Пыхья-Таллинне у дома по адресу Эрика, 14.

По первоначальным данным, автомобиль Peugeot Boxer, которым управлял 71-летний мужчина, совершал поворот налево на парковку и наехал на переходившую дорогу 40-летнюю женщину с детской коляской, в которой была 11-месячная девочка.

Женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу и ребенка — в Таллиннскую детскую больницу.

Еще одно ДТП произошло в 8:35 в Таллинне на перекрестке улицы Ууслинна и Лаагна теэ, где, по первоначальным данным, автомобиль Audi A6, которым управляла 32-летняя женщина, совершал поворот налево и врезался в автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 21-летний мужчина.

Водителя Volkswagen доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

За сутки за рулем задержали девять употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств. Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

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