В Таллинне попал под машину пьяный пешеход

ДТП произошло 26 декабря в 17:15 у дома по адресу Петербури теэ, 38/4, где 64-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ступил с обочины на проезжую часть и был сбит автомобилем Volvo XC 90, которым управлял 41-летний мужчина.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.