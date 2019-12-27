В Таллинне попал под машину пьяный пешеход

В Таллинне на Петербури теэ во второй день Рождества пьяный мужчина попал под машину.
ДТП произошло 26 декабря в 17:15 у дома по адресу Петербури теэ, 38/4, где 64-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ступил с обочины на проезжую часть и был сбит автомобилем Volvo XC 90, которым управлял 41-летний мужчина.
Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Клишина, проживающая в США, сделала неожиданное заявление о РФ
В деревне на Бали нашли затерявшийся самолёт
"Три миллиона он у меня брал": Кокорин не спешит отдавать долг
Неудержимый лидер: «Ливерпуль» уничтожил «Лестер» в гостях