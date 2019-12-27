27.12.2019, 07:25

В Таллинне попал под машину пьяный пешеход

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Kõnnitee
KõnniteeFoto: Andres Putting

В Таллинне на Петербури теэ во второй день Рождества пьяный мужчина попал под машину.

ДТП произошло 26 декабря в 17:15 у дома по адресу Петербури теэ, 38/4, где 64-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ступил с обочины на проезжую часть и был сбит автомобилем Volvo XC 90, которым управлял 41-летний мужчина.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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