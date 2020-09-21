21.09.2020, 07:20

В Таллинне попал под машину четырехлетний ребенок


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В Таллинне попал под машину четырехлетний ребенок
Kiirabiauto Tallinna lastehaigla juures (pilt on illustratiivne).Foto: LAURA OKS, ÕL

В субботу вечером в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок.

В 21:01 у дома по адресу Палдиски мнт, 102/1 на дороге в жилой зоне 24-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz E200, по первоначальным данным, наехал на четырехлетнего мальчика.

Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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