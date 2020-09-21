21.09.2020, 07:20
В Таллинне попал под машину четырехлетний ребенок
В субботу вечером в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок.
В субботу вечером в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок.
В 21:01 у дома по адресу Палдиски мнт, 102/1 на дороге в жилой зоне 24-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz E200, по первоначальным данным, наехал на четырехлетнего мальчика.
Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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