21.09.2020, 07:20
В Таллинне попал под машину четырехлетний ребенок
В субботу вечером в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок.
В субботу вечером в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок.
В 21:01 у дома по адресу Палдиски мнт, 102/1 на дороге в жилой зоне 24-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz E200, по первоначальным данным, наехал на четырехлетнего мальчика.
Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус
Была пьяна: сосед о последней встрече с убитой актрисой
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Ирина Слуцкая рассказала об особенности дочери