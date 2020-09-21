В Таллинне попал под машину четырехлетний ребенок

В субботу вечером в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок.
В 21:01 у дома по адресу Палдиски мнт, 102/1 на дороге в жилой зоне 24-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz E200, по первоначальным данным, наехал на четырехлетнего мальчика.
Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.
Шведы были правы: с COVID-19 нужно было бороться так как они
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Вот что бывает, когда пришел за покупками без маски - драка в РК
Россиянин в Сочи утонул на глазах у толпы