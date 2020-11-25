25.11.2020, 15:29
В Таллинне попал под машину 10-летний мальчик на самокате
Сегодня в 8:10 в Таллинне на перекрестке бульвара Сыпрузе и улицы Тихазе двигавшийся на самокате 10-летний мальчик был сбит автомобилем Hyundai Getz.
Сегодня в 8:10 в Таллинне на перекрестке бульвара Сыпрузе и улицы Тихазе двигавшийся на самокате 10-летний мальчик был сбит автомобилем Hyundai Getz.
Скорая помощь доставила мальчика в детскую больницу. Водитель был трезв.
По уточненным данным, Hyundai ехал по улице Тихазе со стороны улицы Моони в сторону Нымме теэ, пересек перекресток бульвара Сыпрузе и улицы Тихазе в направлении Нымме теэ и, выезжая с перекрестка, столкнулся на зебре с мальчиком на самокате, который пересекал улицу Тихазе слева направо по отношению к автомобилю.
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