В Таллинне полицейский автомобиль ехал на вызов и попал в ДТП. Пострадал сотрудник полиции

Выехавший на вызов на улицу Котка полицейский автомобиль Škoda столкнулся с микроавтобусом Toyota, который пересекал перекресток на зеленый свет. За рулем микроавтобуса находился трезвый 42-летний мужчина, имевший водительские права соответствующей категории.

В ДТП пострадал сидевший в полицейском автомобиле рядом с водителем 23-летний сотрудник полиции, которого доставили в больницу на дополнительный осмотр.