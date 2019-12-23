В Таллинне полицейский автомобиль ехал на вызов и попал в ДТП. Пострадал сотрудник полиции

В понедельник в 16:40 полицейский автомобиль попал в ДТП, когда ехал на вызов. ДТП произошло в Таллинне на перекрестке улиц Эндла, Тулика и бульвара Пуйестеэ.
Выехавший на вызов на улицу Котка полицейский автомобиль Škoda столкнулся с микроавтобусом Toyota, который пересекал перекресток на зеленый свет. За рулем микроавтобуса находился трезвый 42-летний мужчина, имевший водительские права соответствующей категории.
В ДТП пострадал сидевший в полицейском автомобиле рядом с водителем 23-летний сотрудник полиции, которого доставили в больницу на дополнительный осмотр.
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