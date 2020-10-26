26.10.2020, 19:01

В Таллинне пойман нетрезвым водитель городского автобуса, который вез пассажиров


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В Таллинне пойман нетрезвым водитель городского автобуса, который вез пассажиров
Twitter.com/Politsei

Сегодня в ходе утреннего полицейского рейда "Дуют все" сотрудниками Пыхьяской префектуры в Таллинне за рулем был обнаружен нетрезвым водитель автобуса.

"Сегодняшнее утро началось с полицейского рейда "Дуют все". За первые полчаса были пойманы первые водители, которые управляли своими машинами в запрещенном состоянии.

Самое печальное то, что одним из них был водитель линейного автобуса, который вез пассажиров", - сообщил в социальной сети сотрудник Центра надзора за дорожным движением Владимир Кягонен.


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