В Таллинне пойман нетрезвым водитель автобуса, который вез пассажиров

"Сегодняшнее утро началось с полицейского рейда "Дуют все". За первые полчаса были пойманы первые водители, которые управляли своими машинами в запрещенном состоянии.

Самое печальное то, что одним из них был водитель маршрутного автобуса, который вез пассажиров", — сообщил в социальной сети сотрудник Центра надзора за дорожным движением Владимир Кягонен.

По сообщению TLT, речь не идет о таллиннском городском автобусе.

Tänane hommik algas politseireidiga “kõik puhuvad”. Esimese poole tunniga olid tabatud juba esimesed autojuhid, kes juhtisid oma masinad keelatud seisundis. Kõige kahetsusväärsem oli see, et üks juhtidest oli liinibussi juht, kes vedas reisijad. 👮‍♀️ #sõidakainepeaga #politsei pic.twitter.com/LMXxhqJ390 — Vladimir Kägonen (@VKagonen) October 26, 2020

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.