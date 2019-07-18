В Таллинне под машину попал молодой человек. Он пересекал дорогу в неположенном месте

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Pilt on illustratiivne Foto: Madis Veltman

Вчера вечером произошла авария в Таллинне, где получил травму молодой человек. Он пересекал дорогу в неположенном месте.