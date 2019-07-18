18.07.2019, 08:29

В Таллинне под машину попал молодой человек. Он пересекал дорогу в неположенном месте

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rus.delfi.ee
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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Pilt on illustratiivneFoto: Madis Veltman

Вчера вечером произошла авария в Таллинне, где получил травму молодой человек. Он пересекал дорогу в неположенном месте.

Авария произошла в 17:48 возле Пярнуского шоссе, 180б. 25-летний мужчина на автомобиле Маzda 6 сбил пересекавшего проезжую часть 21-летнего молодого человека.

Пешехода доставили в отделение Северо-Эстонской Региональной больницы.

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