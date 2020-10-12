В Таллинне охранник предотвратил пожар в частном доме

Прибывший проверить ситуацию охранник обнаружил в доме, заполненном дымом, пригоревшую еду и быстро снял посуду с плиты, благодаря чему удалось предотвратить пожар.

Сигнал пожарной тревоги поступил в G4S 11 октября в 16:12, сотрудник охранной фирмы незамедлительно связался с жильцом дома. Его в тот момент не было на месте, но он вспомнил, что, по всей видимости, оставил на плите еду. Охранное предприятие направило на место патруль, чтобы проверить ситуацию.

Проверяя дом, охранник увидел в окно, что комнаты заполнены дымом; было слышно, что в здании сработала сигнализация. Охранник вошел в дом, действуя по полученным от жильца указаниям, и обнаружил на кухне кастрюлю с пригоревшей едой. Он снял посуду с плиты, выключил плиту и проветрил помещения.

Помощь спасательного департамента не потребовалась. Работник G4S охранял здание до приезда жильца дома.