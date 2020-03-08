08.03.2020, 08:01

В Таллинне одна молодая женщина-водитель отправила другую в больницу

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Нетрезвыми задержаны 30 водителей
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В Таллинне одна молодая женщина-водитель отправила другую в больницу
Foto: Eero Vabamägi

В субботу в Таллинне произошла авария, в которой пострадала 30-летняя женщина-водитель.

ДТП произошло в 10.46 на Пярнуском шоссе у дома номер 139F.

29-летняя женщина-водитель, управлявшая Kia Ceed врезалась в остановившийся перед ней автомобиля BMW 120i, за рулем которого находилась 30-летняя женщина. Последнюю получила травмы и была доставлена в больницу.

За сутки полиция задержала 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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