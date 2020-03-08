В Таллинне одна молодая женщина-водитель отправила другую в больницу

ДТП произошло в 10.46 на Пярнуском шоссе у дома номер 139F.

29-летняя женщина-водитель, управлявшая Kia Ceed врезалась в остановившийся перед ней автомобиля BMW 120i, за рулем которого находилась 30-летняя женщина. Последнюю получила травмы и была доставлена в больницу.

За сутки полиция задержала 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения.