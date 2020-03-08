08.03.2020, 08:01
В Таллинне одна молодая женщина-водитель отправила другую в больницу(10)
Нетрезвыми задержаны 30 водителей
В субботу в Таллинне произошла авария, в которой пострадала 30-летняя женщина-водитель.
В субботу в Таллинне произошла авария, в которой пострадала 30-летняя женщина-водитель.
ДТП произошло в 10.46 на Пярнуском шоссе у дома номер 139F.
29-летняя женщина-водитель, управлявшая Kia Ceed врезалась в остановившийся перед ней автомобиля BMW 120i, за рулем которого находилась 30-летняя женщина. Последнюю получила травмы и была доставлена в больницу.
За сутки полиция задержала 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
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